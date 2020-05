Déconfinement : les centres commerciaux ont rouvert

Une agréable surprise pour commencer le week-end de la Pentecôte à Lyon (Rhône). Les commerçants du plus grand centre commercial de France, la Part-Dieu, n'ont appris que vendredi soir que les autorités autorisaient la réouverture de l'établissement samedi 30 mai. Malgré cette annonce tardive, les clients étaient bien au rendez-vous, dès la matinée. "On sent qu'on reprend la vie normale", se réjouit un d'eux.

"J'ai bon espoir que tout rentre dans l'ordre"

Pour faire respecter les mesures barrières, des distributeurs de gel hydroalcoolique ont été installés dès les entrées, de même que des autocollants sur le sol pour baliser le chemin. Le nombre de vigils a également été doublé afin de mieux contrôler le respect des mesures sanitaires. "Je pense que les premières semaines d'ouverture, on n'aura pas le trafic habituel (...) mais j'ai bon espoir que tout rentre dans l'ordre", espère le président des commerçants du centre commercial.