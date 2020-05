Déconfinement : les cantines scolaires face au casse-tête des distances sanitaires

Il y a encore beaucoup d'inquiétudes avant l'ouverture des écoles lundi 11 mai, notamment au sujet des cantines scolaires qui doivent repenser et réorganiser les repas des enfants. À Montrouge, dans les Hauts-de-Seine, c'est un casse-tête pour le maire, si bien qu'il a décidé que les enfants mangeraient dans leurs classes respectives. "Ils seront disposés de façon à respecter les gestes barrières", assure l'élu, qui réfléchit à utiliser autrement le réfectoire de 250 places.

Des paniers-repas froids

"Si on a plus de 30% des enfants, il faudra enlever le mobilier et aménager des classes pour accueillir les enfants", explique Étienne Lengereau. Le nombre d'enfants présents est donc une donnée fondamentale, et les réunions à la mairie s'enchaînent pour tenter d'être prêts le jour J. L'option de paniers-repas froids, servis en barquettes individuelles, semble privilégiée.

