Déconfinement : les campings se préparent à l'arrivée des vacanciers

Sur les emplacements d’un camping du Tarn, situé en pleine nature, les tentes et caravanes feront bientôt leur réapparition. Les propriétaires du complexe ont retrouvé le sourire. Au moins 100 mètres carrés par emplacement, pas de problème de distanciation, mais l’ouverture se fera en deux temps. D’abord les chalets et les mobile-homes dès mardi 2 juin. "On va privilégier la réouverture de tout ce qui est locatif, avec sanitaires indépendants", explique la gérante.

Des structures réaménagées

Les toilettes du camping seront, elles, probablement réaménagées. En principe, toutefois, puisque le protocole sanitaire n’a pas encore été validé. La voie est désormais libre pour profiter des joies du camping, mais pour la piscine, il faudra attendre une semaine de plus. Sur les trois hectares, le masque ne sera pas obligatoire, mais il faudra partout respecter les distances, même dans la piscine.

