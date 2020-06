Déconfinement : les bars et les restaurants peuvent rouvrir

Le déconfinement progresse en France, mardi 2 juin, avec la réouverture attendue des cafés, des bars et des restaurants. Depuis Marseille (Bouche-du-Rhône), le journaliste de France Télévisions Olivier Feniet indique que certains ont tenu à fêter la réouverture des cafés et venir prendre leur café en terrasse, sur le Vieux-Port. L’odeur des premiers expressos flotte de nouveau. "Ça faisait bien deux mois que j’attendais ça, pouvoir se poser en terrasse, prendre un café, il ne manque plus que le soleil pour que ce soit parfait", indique Baptiste, un client d’une terrasse marseillaise.

Retrouver ses habitudes

"Une liberté, pouvoir retourner un peu dans ses habitudes, de pouvoir se poser, prendre le temps sur une terrasse. On a oublié à quel point c’était essentiel. (…) On m’a porté le café avec une énorme visière, des gants, des masques, la totale, du désinfectant partout, il y a un sens d’entrée et de sortie. Je pense que c’est ce qu’il faut pour recommencer ou rassurer les gens", ajoute-t-il.

