Déconfinement : le secteur automobile en grande difficulté

La journaliste Sophie Lançon était sur le plateau du 13 Heures pour évoquer les difficultés du secteur automobile, mercredi 20 mai. "En Europe, après un mois de mars déjà catastrophique : - 55% d’immatriculations de voitures neuves sur un an, en avril a eu lieu la plus forte chute jamais enregistrée : -76%. La raison : les concessionnaires qui ont fermé leurs portes à cause de l’épidémie. La France fait partie des pays les plus touchés : -89% en avril. Renault et PSA ont le plus souffert", rapporte la journaliste.

Quatre mois de véhicules en stock

De nombreuses voitures se retrouvent en stock, "une vraie problématique pour les concessionnaires, notamment en France, où ils ont arrêté leur activité au moment des opérations portes ouvertes, un moment de vente important". L’équivalent de quatre mois de véhicules neufs est actuellement en stock. "Les marques multiplient les promotions massives, de gros rabais pour vendre ces stocks", conclut la journaliste Sophie Lançon.

