Déconfinement : le lac d'Annecy reprend vie

L'effet miroir parfait. Pas une seule aspérité sur la surface du lac d'Annecy (Haute-Savoie) confiné. La vie reprend petit à petit sur les rives. Sur l'eau, les voiles et l'envie d'en découdre sont de retour. Derrière les masques, le lac retrouve son sourire. Les pêcheurs amateurs sont ravis de pouvoir reprendre.

Encore des restrictions

Les rues de la vieille ville revivent aujourd'hui. Au marché, ce n'est pas encore la foule des grands jours. Les terrasses de bars et de restaurants sont encore fermées. Beaucoup de Savoyards se rendent à Annecy pour profiter du soleil, dans la limite des 100 kilomètres autorisés. "Les gens ont envie de ressortir, et le lac est magnifique", confie un homme. Il est possible de louer un pédalo ou un bateau, mais il y a encore des restrictions.

Le JT

Les autres sujets du JT