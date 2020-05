Déconfinement : la rentrée des CP dans un village de l’Aube

Après presque deux mois de confinement, retour devant les grilles de l'école de Piney (Aube) pour Aurore Stivalet et Jean, son fils de six ans. Il va retrouver sa maîtresse dans sa classe de CP. "Je suis content de revenir à l'école parce que je vais retrouver des copains", se réjouit le garçonnet. À peine la grille passée, la directrice de l'école Les Cordiers doit rappeler les règles : rester à au moins un mètre des autres et entrer dans l'école par la porte des toilettes, avant de passer par un lavage des mains obligatoires.

Jeux de balle et de contact proscrits

Il faut ensuite suivre un parcours fléché et attendre son tour avant de découvrir une nouvelle classe. Dans la salle, huit enfants sur 17 sont présents. Rapidement, ils reprennent leurs habitudes. Dans la cour de récréation, rien n'est comme avant : les élèves sortent classe par classe et ne peuvent plus faire les mêmes jeux. La directrice veille là aussi au grain. À la cantine, repas à distance chacun avec sa carafe d’eau. Sur les 103 élèves de l’école, 17 étaient présents mardi. Ils seront un peu plus du double fin mai.

Le JT

Les autres sujets du JT