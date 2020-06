Déconfinement : l'Arc de Triomphe a rouvert

C'est l'un des lieux les plus visités de la capitale. Avec 1,6 million d'entrées l'an passé, l'Arc de Triomphe se dévoile à nouveau aujourd'hui progressivement, mais limite sa jauge à 1 000 visiteurs contre 4 000 d'habitude. Le port du masque est obligatoire pour les plus de 11 ans et le parcours est sécurisé. "On s'est attaché à ce que les visiteurs aient un sentiment de sécurité et que la visite reste confortable", précise Bruno Cordeau, l'administrateur de l'Arc de Triomphe.

Une leçon d'histoire

Les premiers visiteurs sont aux anges. "On avait envie de visiter l'Arc de Triomphe parce que ça fait longtemps, et, après le confinement, on s'est dit que c'est bien de sortir un peu", explique une Parisienne. Une leçon d'histoire pour les jeunes, en attirant la reprise du rite quotidien des Anciens combattants, chargé de raviver la flamme du souvenir en hommage au soldat inconnu.

