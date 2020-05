Déconfinement en Allemagne : les élèves reprennent le chemin de l’école

C’est le grand jour pour les élèves allemands. Lundi 4 mai, le pays rouvre officiellement ses écoles. Cependant, le retour en classe n’a pas lieu pour tout le monde. "À Berlin (Allemagne), par exemple, ce sont uniquement les élèves qui sont dans l’équivalent des classes de terminale, de première, de troisième et de sixième qui ont pu reprendre les cours avec de gros aménagements : un lavage des mains très surveillé, des effectifs réduits, des distances à respecter scrupuleusement", précise le journaliste Laurent Desbonnets, en direct de la capitale allemande.

Pas de date pour les maternelles

Certaines régions imposent le port du masque à l’école. "Les régions vont maintenant devoir fixer le calendrier pour la reprise des autres classes et pour l’instant, aucune n’a fixé de date pour les maternelles. Les Allemands ne vont pas transiger sur le respect des gestes barrières et pour les plus petits, c’est malheureusement tout simplement impossible", indique Laurent Desbonnets.