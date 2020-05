Déconfinement : des règles pour gérer l’affluence sur les plages

Comment gérer l’affluence sur les plages ? Si elles sont nombreuses à avoir rouvert lors du week-end de l’Ascension, de nombreuses règles sont à respecter. Depuis le 21 mai, une plage de la Grande-Motte (Hérault) expérimente le farniente et les touristes sont autorisés à poser leurs serviettes pour bronzer. À condition toutefois de respecter la distanciation sociale et les diverses mesures de sécurité sanitaire.

Des créneaux déjà complets

Chacun a son espace, bien délimité par des cordes et des poteaux. Les emplacements peuvent être de deux, de quatre ou de six places. Différentes allées sont mises en place et il est impossible de s’y croiser, puisqu’un sens différent est mis en place pour aller se baigner et revenir à sa serviette. Les créneaux, à réserver, sont d’ores et déjà tous complets jusqu’à samedi. Sur le sable, la police veille au respect des règles.



