Déconfinement : de plus en plus de Français envisagent le vélo

Au fond de son garage, se cache le dernier achat de Catherine Lacassagne : un vélo électrique. En temps normal, elle va au travail en RER, mais hors de question de le reprendre après le déconfinement. Elle roulera 26 kilomètres tous les jours. "Je serai au moins sûr d’avoir la distanciation sociale recommandé, et de ne pas être serrée dans les transports. Me retrouver complètement confinée dans les transports, ça me stress un peu actuellement", explique-t-elle.

Un budget compris en 1 000 et 3 000 euros

Comme elle, d’autres ont franchi le pas. Un vendeur expérimenté le constate : expérimentés ou novices, la demande est là. Tous cherchent à s’équiper au plus vite. Un investissement qui a un coût : entre 1 000 et 3 000 euros selon le modèle de vélo électrique. Pour autant, les ventes s’accélèrent depuis 10 jours.





