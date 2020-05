Déconfinement : dans les Yvelines, le château de Breteuil a accueilli ses premiers visiteurs

Visite du château ou balade dans les 75 hectares du parc et ses jardins remarquables : le château de Breteuil a rouvert ses portes pour le bonheur de ses premiers visiteurs.

Dix personnes par salle, un sens de circulation unique, du gel hydroalcoolique à disposition et le port du masque fortement recommandé... c'est ainsi désormais que l'on visite le château de Breteuil, dans les Yvelines. Un lieu chargé d'Histoire depuis le XVIIIe siècle. Les premiers visiteurs sont ravis de se changer les idées après deux mois de confinement. Et certains trouvent même des avantages à ces nouvelles règles. "C'est très sympa, en plus il n'y a pas beaucoup de monde, c'est calme" explique l'un des premiers visiteurs à être retourné au château.

Premier château qui rouvre en Ile-de-France

L'an dernier, 140 000 visiteurs ont été accueillis ici. Une petite structure touristique qui a convaincu la préfecture des Yvelines de donner son autorisation pour une ouverture, comme pour les petits musées. C'est le premier monument d'Ile-de-France de ce genre à avoir obtenu cette autorisation. Le parc sera accessible dès le matin et les visites du château se déroulent entre 14h et 17h30. Des horaires élargis les week-ends et pour les ponts de l'Ascension et de la Pentecôte.

#Loisirs Depuis le 11 mai, les "petits musées" ont le droit de rouvrir leurs portes. Avec l’accord du préfet des Yvelines, le château de Breteuil pourra à nouveau vous accueillir dès ce 15 mai, en toute sécurité !

➡️ https://t.co/Jvol6OQ6lT@Ytourisme @Prefet78 pic.twitter.com/2B3tiqRsbc — Les Yvelines (@Les_Yvelines) May 15, 2020

Dans l'univers des contes de Perrault

Visiter le château de Breteuil, c'est découvrir l'histoire d'une famille puissante dont le destin est lié à celui de l'Histoire de France depuis le XVIIIe siècle. Mais c'est également l'occasion de retrouver son âme d'enfant et de se replonger dans l'univers de Charles Perrault (1628-1703), qui fut un proche du ministre Louis de Breteuil (1609-1685).

Du Petit Poucet au Petit chaperon rouge en passant par Le Chat botté, huit contes de Perrault sont mis en scène avec des personnages de cire à découvrir au fil de la visite. Une belle idée de sortie en famille pour tous ceux qui habitent dans un rayon de 100 kilomètres !