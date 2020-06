Déconfinement : collégiens et lycéens reprennent le chemin des établissements

Depuis le lycée professionnel Guillaume-Tirel, situé dans le 14e arrondissement de Paris, la journaliste de France Télévisions Julie Poirier explique que de nouvelles règles sont à respecter, comme la désinfection totale du matériel scolaire, des tables, qui est faite par des agents. La distanciation a été mise en place.

12 élèves par classe

"Nous avons divisé toutes nos classes par deux, donc chaque salle de classe accueillera au maximum 12 élèves. Nous avons éliminé un certain nombre de tables afin de pouvoir permettre la distanciation et les agents sont en train de finaliser en désinfectant tables et chaises. Chaque salle sera nettoyée et désinfectée chaque jour. Nous nous sommes organisé pour qu’une salle sur deux soit utilisée en alternance, de sorte que tous les jours, toutes les salles soient nettoyées et désinfectées", explique Robert Ghin, le directeur du lycée.

Le JT

Les autres sujets du JT