Déconfinement : certains commerçants ne seront pas indemnisés par leur assureur au titre de la perte d'exploitation

"Je suis en train de mourir dans mon entreprise, je ne sais pas si vous le comprenez". Des mots forts pour décrire une détresse. Une bataille de mots entre un organisateur d'événements et son assureur. Son contrat stipule le remboursement de ses pertes financières en cas d'épidémie mais pas de pandémie.

Un organisateur d'événement en détresse

"Je réclame juste le fait qu'il nous donne la perte d'exploitation qui correspond à avril-mai-juin et début juillet. Cela représente 14 mariages. Si on n'obtient rien, je n'ai plus rien à perdre, je ne peux rien faire. Je touche 1 500€ de l’État mais j'ai le double en charge fixe", constate Martial Léotard, gérant d'entreprise événementielle. Martial Léotard se sent dupé. Il en a pour 70 000€ de perte d'exploitation non remboursée pour un simple changement de nom. L'épidémie sanitaire est devenue mondiale, elle s'est transformée en pandémie.

