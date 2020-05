Déconfinement : à Arles, la vie commerçante reprend petit à petit

Les Français pouvaient se rendre dans les commerces depuis lundi 11 mai, et lors du premier samedi, s'ils étaient de retour dans les magasins, le rebond économique n'a pas été spectaculaire. À Arles, dans les Bouches-du-Rhône, le centre-ville a retrouvé vie et les habitants peuvent à nouveau se promener, manger une glace ou faire du lèche-vitrines. Mais dans les boutiques, il faut faire avec l'épidémie et les nouveaux gestes barrières mis en place.

Les coiffeurs pris d'assaut

"D'abord il faut se désinfecter les mains. Après ceux qui ont oublié leur masque on peut leur donner un masque", explique la gérante d'un magasin. Et si les clients ne se bousculent pas encore, c'est l'occasion pour elle de faire un peu de chiffre d'affaires. "Ça permet de limiter la casse, de remettre en place, de se remettre dans le bain. Parce que deux mois, ça nous arrive jamais", explique la commerçante. Par contre, chez le coiffeur à côté, c'est la cohue.