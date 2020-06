Débarquement : les commémorations réduites au minimum pour cause de Covid-19

Les cérémonies de commémoration du 76e anniversaire du Débarquement ont eu lieu en très petits comités, samedi 6 juin, rien à voir avec les années précédentes. C'était ainsi le cas à Saint-Mère-Église, dans la Manche, lieu symbolique du Débarquement, avec son mannequin accroché au clocher de l'église du village. "Entre 2 000 Américains l'année dernière et zéro cette année, le Covid fait mal", confie le gérant d'un bar. Sur la place du village, on trouvait un peu de monde, et s'il n'y avait pas de touristes américains, on trouvait quelques collectionneurs et reconstitutionnistes en tenues d'époque.

"On a fait des choses entre nous"

"On s'est organisé différemment. On a fait des choses entre nous. Il y a eu des marches d'organisées, des petits camps, des gens qui bougent quand même pour faire vivre ça. Pas forcément de manière officielle, mais il y a quand même un esprit qui reste", raconte un passionné. Pas de défilé, pas de véhicules dans les rues, c'est donc au musée qu'on retrouvait le plus de monde.

