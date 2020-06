Débarquement du 6 juin 1944 : des commémorations à huis clos

Les commémorations du Débarquement de 1944 ont été effectuées à minima, samedi 6 juin, pour cause de crise sanitaire. S'il y a bien eu un survol de la Patrouille de France sur Omaha Beach (Calvados), il n'y a pas eu de spectacle ou de voltige. Un symbole de ces cérémonies à huis clos, sans public, mais avec quelques élus locaux et la secrétaire d'État Geneviève Darrieussecq. Sur la plage, un seul vétéran était présent, un ancien infirmier militaire qui a débarqué et qui vit désormais en Normandie. "C'est triste, j'espère que cette crise sanitaire se terminera bientôt car elle touche le monde entier", a déclaré Charle Norman Shay, 95 ans.

Une perte pour les commerçants

Le contraste est saisissant avec la foule des années précédentes, comme dans l'un des lieux symboliques du Débarquement, le village de Sainte-Mère-Église (Manche). La fréquentation n'a jamais été aussi faible, et les commerçants en souffrent inévitablement. "En général, les commémorations se déroulent sur quatre jours, et pour notre établissement, ça représente à peu près 25% de notre chiffre d'affaires annuel. Pour nous, cette année, c'est très compliqué", confie Delphine Housset, du restaurant Bistrot 44.

