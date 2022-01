Dans la Creuse, ce médecin utilise les réseaux sociaux pour attirer de nouveaux praticiens

Il passe ses week-ends à cheval dans la campagne creusoise. De belles balades en pleine nature que Philippe Slaouti, pneumologue, poste régulièrement sur les réseaux sociaux. Une qualité de vie qu’il partage afin d’inciter des confrères, à venir s’installer dans sa Creuse natale, à Sainte-Feyre. Un département touché par la désertification médicale.

Pour casser l’image un peu austère que ce territoire peut parfois inspirer, ce spécialiste souligne la qualité de vie qu’offre ce département, loin des grandes villes polluées. Une terre de randonnées magnifiques, de trail et de VTT. "Ici, on a le temps de prendre des photos à cheval, c’est un émerveillement à chaque coin de chemin, et puis, on est vraiment très tranquilles", raconte Phlippe Slaouti.

Un moyen d'attirer de jeunes citadins

Une initiative qui avec la pandémie de Covid-19 peut trouver une résonance particulière chez les citadins stressés, obligés de respecter les gestes barrières à la moindre sortie de leur domicile. En Creuse, on oublie vite les contraintes sanitaires lorsqu’on part se balader dans la campagne.

Mais si le cadre de vie est important, la qualité du poste proposé doit également pouvoir séduire les candidats, et notamment les jeunes praticiens. C’est pourquoi ce pneumologue leur propose aussi de consulter avec lui à l'hôpital afin qu’ils bénéficient du plateau technique et de conseils, et d'être entouré par d'autres praticiens.