Danemark : un "passeport Covid" permettra bientôt d’accéder aux restaurants et lieux culturels

Le Danemark prévoit de rouvrir les restaurants et lieux culturels à partir du 6 mai. Pour y accéder, un "passeport Covid", sur une application ou sur papier, sera nécessaire. Ce certificat atteste que les clients sont vaccinés ou négatifs au Covid-19.

Le Danemark est l’un des premiers pays européens à mettre en place un passeport Covid. Disponible via une application ou sur papier, ce "coronapass" donne accès à certains petits commerces : salons de beauté, coiffeurs, ou encore auto-écoles. "Nous sommes vraiment heureux et très enthousiastes de retourner enfin au travail", explique une coiffeuse, qui attend ça depuis près de trois mois et demi. Ce passeport est réservé aux personnes vaccinées, déjà infectées ou testées négatives depuis moins de 72 heures.

Obligatoire pour accéder aux restaurants et lieux culturels

Dans un salon de coiffure, un client explique s’est fait tester pour l’occasion. "Le test est valable jusqu’à cet après-midi. J’ai l’habitude de me faire tester une à plusieurs fois chaque semaine", affirme Rune. Ce passeport sera également obligatoire à l’ouverture des terrasses le 21 avril, puis à l’occasion de la réouverture des restaurants, cinémas, théâtres et musées à partir du 6 mai. D’ici la fin du mois de mai, le pays espère une réouverture quasi-totale.