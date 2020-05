Cyclisme : un Critérium du Dauphiné raccourci et au mois d'août

La course classique, reportée en raison du coronavirus, va se courir dans un format inédit en seulement 5 jours, du 12 au 16 août, révèle France Bleu Saint-Etienne Loire.

Le Critérium du Dauphiné aura lieu cet été et, comme toujours avant le Tour de France, mais dans une version plus courte, selon les informations de France Bleu Saint-Etienne Loire. Prévue initialement du dimanche 31 mai au dimanche 7 juin, la course avait été reportée en raison de l'épidémie de coronavirus. L'Union cycliste internationale doit confirmer cette nouvelle programmation ce mardi 5 mai, lors de la présentation du nouveau calendrier 2020.

La course sera donc raccourcie, passant probablement de huit à cinq jours. Elle aura lieu du 12 au 16 août, soit deux semaines avant le Tour de France dont le départ est pour le moment prévu le 29 août. Habituellement le Critérium du Dauphiné précède la Grand boucle de trois semaines.

Parmi les changements prévus, la ville d'arrivée de la première étape. Ce devait être Lyon mais ce sera finalement Saint-Christo-en-Jarez dans la Loire, qui devait être le lieu d'arrivée de la deuxième étape. Les deuxième et troisième étapes sont supprimées. Le parcours dans les Alpes est maintenu avant une arrivée finale à Megève, en Haute-Savoie.