Culture : les tableaux reprennent vie en photos

Plus aucun visiteurs devant les tableaux au Louvre alors depuis le début du confinement, des amateurs recréent en photos des oeuvres d’art chez eux puis les publient sur Internet. Ainsi, les toiles reprennent vie à la maison avec quelques accessoires comme ce couple qui reproduit Le baiser de Gustav Klimt.

30 musées lancent un concours



En France, des Parisiens ont fait partie des tous premiers à se lancer. "On prend beaucoup de temps pour regarder le tableau : la position de la tête, des mains, etc" avant de le reproduire, explique Antonin Amy-Menichetti, photographe. "On démonte notre appartement, on bouge tout le mobilier et on tend des tissus sur les murs pour faire les fonds", explique sa complice. Pour surfer sur cet engouement, 30 musées répartis partout dans l'hexagone viennent de lancer un concours. La condition : s’inspirer d’une oeuvre exposée en France.



