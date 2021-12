Culture : les fermetures de salles de spectacle se multiplient à cause du Covid-19

Les contaminations au Covid-19 sont en hausse en France samedi 25 décembre. De nombreux spectacles, dont les comédiens ont contracté le virus, ne peuvent plus être joués en France.

En raison de la crise sanitaire et du nombre de contaminations au Covid-19 qui flambe en France, de nombreux spectacles sont annulés. À Paris, "Les Franglaises" font partie des troupes qui peuvent encore se produire car aucun cas positif n’a été détecté samedi 25 décembre. "On est un petit peu tiraillé entre la peur que ça arrive et le fait que, dans nos têtes, il faut que le spectacle continue quoi qu’il arrive", explique Adrien Le Ray, l’un des comédiens de la troupe.





L’arrivée du variant Omicron a changé la donne





Avec l’arrivée du variant Omicron en France, les annulations se multiplient dans le monde du spectacle. Il n’y aura pas de représentation de "Don Quichotte" à l’Opéra Bastille samedi, de même pour le théâtre du Châtelet, fermé jusqu’au dimanche 26 décembre, ou au Moulin Rouge qui espère rouvrir pour le réveillon du Nouvel An. Jusqu’ici joué à guichets fermés au théâtre Mogador, "Le Roi Lion" a été arrêté en raison d’une vingtaine de cas positifs au sein de la troupe. Les comédiens espèrent pouvoir reprendre le spectacle à partir du vendredi 31 décembre.