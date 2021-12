Covid-19 : testés positifs, de nombreux Français ont dû s’isoler pour Noël

Fêter Noël à quelques mètres de sa famille sans pouvoir trinquer avec elle, c’est ce qu’a vécu Pantxika, âgée de 24 ans. La jeune femme, positive au Covid-19, a passé le réveillon du vendredi 24 décembre, confinée dans sa chambre d’adolescente, à Pau dans les Pyrénées-Atlantiques. Cela fait des mois que la famille ne s’était pas réunie. Pour que tout le monde profite du repas, chacun y met du sien.



Plus de 600 000 Français ont dû s’isoler pour les fêtes

Les seuls moments où la porte de la chambre de Pantxika s’ouvre, c’est pour récupérer les assiettes du repas. Au menu du réveillon : "haricots verts et son émincé d’ail et persil, des petits marrons et de la dinde", indique la jeune femme. Mais rien ne remplace les moments en famille. Lorsque les notes de piano résonnent au salon, Pantxika doit se contenter d’un film sur son ordinateur. Comme elle, plus de 600 000 Français ont dû s’isoler pour les fêtes.