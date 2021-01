Crise sanitaire : vers de nouvelles mesures restrictives ?

Les Français feront-ils l'objet de nouvelles mesures restrictives pour lutter contre la propagation du Covid-19 ? Le président et le gouvernement devraient prendre leur décision mercredi 13 janvier lors d'un Conseil de défense. "Le gouvernement veut à tout prix éviter un troisième confinement. Si ce n'est pas à l'ordre du jour, ce n'est pas non plus totalement exclu : ce serait en tout cas le pire des scénarios", rapporte la journaliste Anne Bourse, en direct de l'Élysée, à Paris, lundi 11 janvier.

"Tout va dépendre des chiffres de l'épidémie"

Pour l'instant, l'option privilégiée serait la généralisation, sur tout le territoire, du couvre- feu à 18 heures. Une autre option serait cette mesure, doublée d'un confinement uniquement le week-end. "Tout va dépendre des chiffres de l'épidémie, reprend la journaliste. On les connaîtra mardi 12 janvier au soir. S'ils sont mauvais, le gouvernement devra à nouveau prendre des décisions difficiles." Elles seront annoncées jeudi 14 janvier, lors d'une conférence de presse du gouvernement.

Le JT

Les autres sujets du JT