Crise sanitaire : que se passe-t-il dans les Ehpad ?

Les Ehpad (Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) sont-ils mieux armés aujourd'hui pour faire face à la crise sanitaire ? Entre février et juillet 2020, plus de 15 000 résidents sont morts du coronavirus, soit près d'une victime sur deux. Pendant six mois, les équipes de l'émission Pièces à conviction, diffusée sur France 3, ont enquêté. Yohann Collin, adjoint de direction dans un Ehpad, a dû faire face à 20 morts dans son établissement, en seulement six semaines. "Le virus les a foudroyés, certaines personnes sont parties en deux, trois jours, raconte-t-il. Et ils n'ont pas eu forcément des visites de leur famille. Pour ces derniers, le deuil est aujourd'hui beaucoup plus compliqué."



Affaires en quatorzaine

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, c'est lui qui remet les effets personnels des défunts aux familles. Des affaires enfermées dans des doubles sacs-poubelle et mises en quatorzaine. Devant les caméras de Pièces à conviction, une dame vient récupérer les biens de son père, décédé durant la crise. Des lampes, sa canne, ses plantes, un fauteuil... Difficile pour elle de ne pas s'effondrer.

Extrait de "Covid-19 : que se passe-t-il vraiment dans les Ehpad ?", une enquête à voir dans "Pièces à conviction", diffusée mercredi 18 novembre 2020 à 21h05 sur France 3.

