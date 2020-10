Annonces d'Emmanuel Macron : le point sur les nouvelles mesures

A. Peyrout, C. Demangeat, F. Fontaine, J. Cordier

Dès le samedi 17 octobre, la région Île-de-France ainsi que huit métropoles, telles que Lyon (Rhône), Marseille (Bouches-du-Rhône) et Toulouse (Haute-Garonne), seront concernées par un couvre-feu allant de 21 heures à 6 heures. Emmanuel Macron l'a annoncé le mercredi 14 octobre, en direct du plateau de France 2, en parallèle d'autres mesures visant à endiguer l'épidémie de Covid-19, qui continue de sévir en France, et à limiter les pertes économiques. Il s'agit notamment de la prolongation du chômage partiel pour les entreprises des secteurs touchés, comme les bars et les restaurants.

Limiter les rassemblements à six personnes

Autre annonce : la demande de limiter les rassemblements à six personnes, à l'extérieur comme à l'intérieur. "Si on est une famille de sept, huit, neuf, dix, c'est évident, on continue à avoir une vie familiale normale", a tout de même nuancé le président de la République. Pour autant, Emmanuel Macron n'a pas annoncé de nouvelles restrictions sur les déplacements entre régions. Les mesures prendront effet pour une durée d'au moins quatre semaines.

