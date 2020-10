Crise sanitaire : entretien exclusif avec Emmanuel Macron

Emmanuel Macron l'a annoncé en direct de France 2 mercredi 14 octobre : dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17 octobre, à minuit, un couvre-feu entrera en vigueur dans certaines métropoles, ainsi qu'en région parisienne, afin d'endiguer l'épidémie de Covid-19 qui continue de se propager en France. De 21 heures à 6 heures, les habitants des zones les plus touchées par le virus, soit l'Île-de-France, Grenoble (Isère), Lille (Nord), Lyon (Rhône), Aix-Marseille (Bouches-du-Rhône), Montpellier (Hérault), Rouen (Seine-Maritime), Saint-Etienne (Loire) et Toulouse (Haute-Garonne) n'auront plus le droit de se déplacer. Cette mesure devrait durer au moins quatre semaines.

"Nous n'empêcherons pas les gens de partir en vacances"

Néanmoins, le président de la République a annoncé qu'"il n'y aura pas de restriction au niveau des transports" dans les zones concernées par le couvre-feu. Les déplacements entre les régions ne seront pas non plus interdits. "Nous n'empêcherons pas les gens de partir en vacances", a assuré Emmanuel Macron.

