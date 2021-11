Crise en Guadeloupe : de lourdes conséquences sur le secteur du tourisme

Chaleur et plages de rêve, voilà ce que les touristes viennent chercher en Guadeloupe. Mais les incidents violents qui frappent l’île depuis quelques jours ont émaillé le cadre paradisiaque. Des vacanciers, déçus, ont dû revoir leur programme au dernier moment. Après la crise sanitaire, les confinements et la actes de violences récents, le tourisme est donc à nouveau impacté sur l’île.

Les routes barrées bloquent les travailleurs

Pierre-Yves Sarazin, organisateur d’activités aquatiques, déplore une baisse d’activité conséquente. "On était très motivé, puis en fait non", dit-il avec amertume. Certains barrages sont installés devant des sites touristiques importants, comme des plages ou hôtels. Cathérine Cadrot, directrice de l’hôtel Arawak, fait face à une série d’annulations et a vu la moitié de son personnel dans l’incapacité de venir travailler à cause des barrages routiers. Si le couvre-feu à 18 heures avait été mis en place pour des raisons sécuritaires, il a eu un fort impact sur le secteur touristique, entraînant la fermeture de tous les restaurants.