Crise du Covid-19 : Édouard Philippe placé sous le statut de témoin assisté

Édouard Philippe n'est pas mis en examen, et la procédure a été discrète. Tout le monde s'attendait à voir l'ancien Premier ministre comparaître lundi 24 octobre devant la Cour de justice de la République (CJR). Mais il a en fait été entendu dès mardi 18 octobre, à l'abri des caméras, et surtout placé par les magistrats sous le statut plus favorable de témoin assisté. Les charges pour lesquelles il a été auditionné sont néanmoins graves : "mise en danger de la vie d'autrui" et "abstention volontaire de combattre un sinistre".



É douard Philippe doit s'expliquer sur le maintien des élections municipales

Édouard Philippe doit donc s'expliquer sur ses choix, au moment de la première vague du Covid-19, notamment sur le maintien des élections municipales, le 15 mars 2020, alors que le pays allait entrer en confinement. Devant les députés, il y a deux ans, l'ex-Premier ministre s'était déjà justifié. "Je ne crois pas qu'on puisse modifier la date des élections dans une démocratie, sauf à avoir un consensus politique et un consensus scientifique", avait-il déclaré.