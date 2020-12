Covide-19 : Bahreïn devient le second pays à approuver le vaccin Pfizer-BioNTech

Et de deux. Bahreïn a annoncé vendredi 4 décembre l'approbation en urgence du vaccin de Pfizer-BioNTech contre le coronavirus, devenant le second pays à donner son feu vert quelques jours après le Royaume-Uni. "L'approbation du vaccin Pfizer/BioNTech apportera un important élément supplémentaire à l'action nationale du royaume face au Covid-19, qui a mis l'accent avec fermeté sur la protection de la santé des citoyens et des résidents pendant la pandémie", a indiqué Mariam al-Jalahma, directrice de l'Autorité de régulation de la santé nationale, dans un communiqué diffusé par l'agence de presse Bahrain News Agency. Elle n'a pas précisé le calendrier de vaccination envisagé.

"Cette autorisation est l'objectif vers lequel nous avons travaillé lorsque nous avons déclaré pour la première fois que la science vaincrait", a indiqué Lindsey Dietschi, responsable de Pfizer dans le Golfe, d'après BNA. Le royaume, qui a recensé plus de 87 000 cas de contamination dont 341 décès, a approuvé en novembre le vaccin de l'entreprise chinoise Sinopharm pour son personnel de santé.

Le Royaume-Uni est le premier pays au monde à avoir autorisé le vaccin contre le Covid-19 de l'allemand BioNTech et du géant américain Pfizer, qui doit être disponible dans le pays dès "la semaine prochaine", a annoncé le gouvernement britannique mercredi.