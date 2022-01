Covid 19 : des compagnies aériennes effectuent des vols sans passagers face à la baisse du trafic aérien

Les compagnies aériennes subissent actuellement une baisse de la fréquentation de leurs vols. Malgré l’absence de passagers, certaines compagnies ont annoncé faire voler leur avion à vide pour conserver leurs créneaux de décollage et d’atterrissage.

Avec la pénurie de voyageurs actuelle, les compagnies aériennes ont décidé de voler à vide. C’est le cas de l’entreprise allemande Lufthansa, qui va opérer 18 000 vols jugés inutiles cet hiver. Le but est de ne pas perdre leurs précieux créneaux de décollages et d’atterrissage attribués par les aéroports. De son côté, la porte-parole de Brussels Airlines explique : "ces créneaux sont d’une importance essentielle pour garantir notre réseau dans le futur".



Une concurrence déloyale

Avant le Covid-19, les règles européennes imposaient d’effectuer 80% des vols d’un créneau aérien pour ne pas le perdre. Une règle qui a été assouplie afin de soulager les compagnies aériennes en cette période troublée. Pour Georges Gilkinet, ministre belge de la mobilité et des transports, "c’est un non-sens économique (…) et écologique évidemment puisque avion consomme beaucoup d’énergie et produit beaucoup de CO2". Bruxelles veut ainsi éviter une concurrence déloyale.