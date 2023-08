Covid long : la plateforme de recensement des malades "doit arriver avant la fin de l'année", selon la députée Stéphanie Rist

Les décrets d'application de la loi, votée il y a plus d'un an et demi, n'ont toujours pas été publiés et les malades peinent à se faire reconnaître par leur propre médecin.

Article rédigé par France Info Radio France

Temps de lecture : 1 min.

Stéphanie Rist, médecin et députée Renaissance, le 6 févier 2023. (LUDOVIC MARIN / AFP)

La plateforme de recensement et de prise en charge des malades du Covid long, prévue par la loi du 24 janvier 2022, "doit arriver avant la fin de l'année", affirme Stéphanie Rist, médecin et députée Renaissance du Loiret, invitée mardi 29 août sur franceinfo. Les décrets d'application de la loi votée il y a plus d'un an et demi n'ont toujours pas été publiés. >> Covid long : une lente amélioration des symptômes au bout de deux ans pour une majorité de patients, selon une nouvelle étude "La mise en place de la plateforme va permettre aux gens d'être mieux informés, mieux suivis et de savoir près de chez eux quelles sont les possibilités de prise en charge", poursuit la députée. Stéphanie Rist précise qu'actuellement la prise en charge des patients souffrant ou ayant souffert de symptômes post-Covid, plusieurs semaines ou mois après avoir été contaminés, peut déjà se faire par le médecin traitant. L'association Après J20, qui regroupe des malades de Covid long, réclame la reconnaissance en affection de longue durée (ALD) afin d'obtenir une meilleure prise en charge financière de tous les malades chroniques du Covid. "D'ores et déjà, il peut y avoir des reconnaissances en affection longue durée, hors liste, pour certains Covid longs ou la prise en charge en maladie professionnelle", rappelle la députée Renaissance, pour qui, "il n'y a pas à attendre la publication de ces décrets pour être pris en charge". "Beaucoup de médecins ne croient pas leurs patients" Mais la prise en charge au cas par cas est jugée insuffisante par la présidente de l'association Après J20, Pauline Oustric, qui déplore que certains médecins ne prennent pas au sérieux les malades du Covid long. "Sur le terrain, il y a toujours une grande difficulté de reconnaissance, beaucoup de médecins ne croient pas leurs patients", dénonce-t-elle. "C'est difficile à diagnostiquer", reconnaît Stéphanie Rist, "la fatigue peut être liée à plein d'autres raisons, comme les douleurs articulaires, mais ces diagnostics sont importants, pour la reconnaissance financière et pour la prise en charge médicale des patients". "La Haute autorité de Santé devrait aussi publier prochainement un guide de prise en charge et puis la recherche continue. Les malades de Covid long ne doivent pas être les oubliés de la crise", conclut Stéphanie Rist.