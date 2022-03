Covid-19 : vers une sixième vague de l'épidémie en France ?

La fin du port du masque en intérieur et du pass vaccinal ne veut pas dire qu'il faut baisser la garde face à l'épidémie de Covid-19. Le journaliste et médecin Damien Mascret, présent sur le plateau du 19/20, lundi 14 mars, revient sur la situation épidémique en France.

Le journaliste et médecin Damien Mascret est présent, lundi 14 mars, sur le plateau du 19/20. Il apporte ses précisions sur la situation de l'épidémie de Covid-19 en France. "C'est évident qu'on est à l'aube d'une sixième vague. On voit qu'on est déjà en train de remonter. Il y a une dizaine de jours, on était à une moyenne d'environ 52 000 contaminations par jour. [Dimanche 13 mars], on est à plus de 65 000", rapporte Damien Mascret.

La fin du port du masque en intérieur va entraîner un regain de l'épidémie

"Heureusement, la pression s'est allégée sur l'hôpital. On a maintenant autour de 20 000 hospitalisations. (...) On a moins de 2 000 personnes qui sont en soins critiques", poursuit le journaliste, avant de préciser que ces chiffres vont remonter, de manière logique, avec la fin du port du masque obligatoire en intérieur. Selon une modélisation de l'Institut Pasteur, les taux de transmission pourraient augmenter entre 40 et 130%.

