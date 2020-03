Covid-19 : vers une pénurie de gel hydroalcoolique ?

Avec l'augmentation du nombre de nouveaux cas de personnes infectées au Covid-19, au moins 130 comme annoncé dans la soirée du dimanche 1er mars par les autorités sanitaires, de plus en plus de monde cherche à se procurer du gel hydroalcoolique. Mais faute de stock, ce désinfectant devient compliqué à trouver. À Paris, par exemple, certaines pharmacies sont en rupture. "On est censé être livré entre le 3 et le 7 mars", indique une pharmacienne à l'une de ses clientes, déçue de ne pas pouvoir en acheter.

"Un climat extrêmement anxiogène"

Alors, en l'absence de gel, certains pharmaciens font la promotion du savon, et surtout, tentent de rassurer leurs clients. "On est dans un climat qui est extrêmement anxiogène, un climat où les patients ne sont pas rassurés. Notre mission, aujourd'hui, au comptoir, c'est de les informer le mieux possible et d'essayer de les rassurer", explique l'un d'eux.

