DIRECT. Coronavirus : l'épidémie s'accélère à nouveau en Chine, des mesures strictes décidées en France

Ce qu'il faut savoir

L'épidémie poursuit sa propagation dans le monde. Dimanche 1er mars, on dénombre au total plus de 86 000 cas de contaminations par le coronavirus et près de 3 000 décès dans une soixantaine de pays. Une grande majorité d'entre eux a été recensé en Chine, avec près de 80 000 cas et 2 870 morts.

573 nouveaux cas en Chine. Les autorités chinoises ont annoncé dimanche un bilan quotidien de 573 nouveaux cas de contamination, soit le total le plus lourd depuis une semaine. On reste très loin des chiffres annoncés pendant la première quinzaine de février (plus de 1 000 par jour), mais le nombre de nouvelles contaminations remonte pour la deuxième journée consécutive, après être tombé vendredi à 327, chiffre le plus bas depuis plus d'un mois. Le bilan des décès est en revanche reparti à la baisse, à 35 morts contre 47 annoncés samedi.

Un premier mort sur le sol américain. Les Etats-Unis ont annoncé samedi un premier décès sur leur sol, de même que l'Australie dimanche, qui a fait état de la mort d'un ancien passager du Diamond Princess, le paquebot resté en quarantaine au Japon. Aux Etats-Unis, 21 cas ont été recensés, auxquels s'ajoutent 47 malades rapatriés dans le pays. Plusieurs patients diagnostiqués ces derniers jours n'avaient aucun lien connu avec un foyer de l'épidémie, ce qui laisse penser que la maladie se propage sur le sol américain.

Des événements annulés en France. La France, désormais deuxième foyer de l'épidémie en Europe après l'Italie, a annulé tous les "rassemblements de plus de 5 000 personnes" en milieu fermé, comme la dernière journée du Salon de l'agriculture à Paris ce dimanche. La décision s'applique aussi à certains événements en extérieur, comme le semi-marathon de Paris, qui devait se tenir également ce dimanche. Dans certaines communes de l'Oise et de Haute-Savoie, où le virus circule, des mesures drastiques ont été prises : tous les rassemblements collectifs sont interdits jusqu'à nouvel ordre. Au total, cent personnes ont été atteintes par le nouveau coronavirus, dont deux sont mortes.

Des gestes simples à adopter. Les autorités sanitaires françaises préconisent de se laver les mains régulièrement, d'éternuer dans son coude, d'utiliser des mouchoirs jetables et de porter un masque en cas de maladie. Des conseils à retrouver dans ce clip vidéo.