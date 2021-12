Covid-19 : vers une pénurie d’autotests et de PCR

À 24 heures du réveillon de Noël, alors qu’Emmanuel Macron appelle les Français à la vigilance et se tester préventivement, est-il si simple d’avoir accès à des tests ou sommes-nous face à un début de pénurie ?

Plus d’autotests du tout dans une officine de Besançon (Doubs), alors les clients cherchent déjà des solutions face à la pénurie. "Si vraiment je ne trouve pas, je chercherai sur internet", dit une cliente. À Dijon (Côte-d’Or), une longue file d’attente se tient devant une pharmacie, où il restait jeudi 23 décembre, un dernier carton d’autotests. À Amiens (Somme), dans un camion en ville, 500 tests PCR ont été réalisés dans la journée, sans qu’il y ait de pénurie, alors que la demande augmente, à 24 heures du réveillon, en particulier pour les enfants.

Passer Noël en sécurité

Dans certains laboratoires, les livraisons pourraient prendre du retard, concernant les tests PCR. "La semaine dernière, on ne nous a pas garanti la livraison de nos écouvillons, on les a reçus en début de semaine, on est contents. Mais c’est sûr qu’en continuant à ce rythme en janvier il risque d’y avoir des pénuries", explique Emmanuelle Bernier, biologiste. Au total, 800 000 tests sont réalisés chaque jour en France, pour essayer de passer Noël en toute sécurité.