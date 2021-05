Covid-19 : vers une décrue de l'épidémie ?

Avec 3862 patients en réanimation mercredi 19 mai, la tension dans les hôpitaux continue de baisser, mais peut-on se montrer "raisonnablement optimiste", comme l'a dit le chef de l'État Emmanuel Macron ? "Incontestablement, la pression commence à diminuer sur l'hôpital, on le voit en réanimation ! On était à 6 000, on est maintenant passé en dessous de 4 000", assure le médecin et journaliste France Télévisions Damien Mascret, sur le plateau du 19/20 de France 3.

"Une tendance très forte"

"Surtout, sur les six derniers jours, on voit que la baisse a été d'un tiers en réanimation, donc c'est une tendance très forte. Il faut maintenant que ça continue", poursuit le médecin et journaliste. "Et il n'y a pas de raisons que cela ne continue pas puisque les cas de contamination diminuent eux aussi." Mais il reste encore des risques lors des situations où les personnes sont amenées à se regrouper en intérieur : le maitre mot reste la vigilance.