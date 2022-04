Covid-19 : vers une baisse des contaminations en France ?

À Nancy (Meurthe-et-Moselle) de nombreux tests Covid-19 sont encore pratiqués, lundi 4 avril, environ 2 000 par jour. "Il y a une reprise, une augmentation du nombre de demandes de tests. On a à peu près doublé depuis 15 jours, trois semaines", explique Cédric Battaglino, technicien préleveur. Cette demande plus forte de tests augmente, de fait, le nombre de cas positifs en France. "Il y a deux semaines, on était aux alentours des 23 %, 24 % de positivité. La semaine dernière, on est monté aux alentours des 30 %. Ce matin, on est plutôt quasiment à 40 %", constate Damien Bon, pharmacien à Paris.



Un pic atteint dans plusieurs pays européens

Au niveau national, l'épidémie de Covid-19 se stabilise autour de 140 000 cas par jour. "On a probablement atteint le pic dans plusieurs pays européens, et je pense qu'en France on est pas loin de l'atteindre aussi", prédit Yves Buisson, épidémiologiste et président de la cellule Covid-19 à l'Académie nationale de médecine.