Covid-19 : vers un chômage partiel ?

Dans son entreprise d'événementiel près de Nice (Alpes-Maritimes), ce directeur ne peut que constater ses entrepôts vides et son atelier à l'arrêt. Avec la crise sanitaire du Covid-19, 16 salariés sur 20 dans l'entreprise sont au chômage partiel. Des absences qui ne laissent pas le chiffre d'affaires indemnes, avec une perte de 15%. "Nous intervenons sur les plus grands événements de Cannes et Monaco, et aujourd'hui, ils sont soit à l'arrêt, soit reportés", indique le gérant Robert Mallard.

400 entreprises ont recouru au chômage partiel



Recourir au chômage partiel, une possibilité auquel de nombreuses entreprises ont recours. 400 entreprises en ont fait la demande ces derniers jours, concernant 6 000 salariés. Ces derniers perçoivent 84% du salaire net horaire, tandis que les employeurs reçoivent une allocation de la part de l'État pour financer ce chômage.

