Covid-19 : 400 entreprises ont fait une demande de chômage partiel

En raison de la propagation du nouveau coronavirus en France et dans le monde, des entreprises voient leur activité baisser. C'est le cas près de Nice (Alpes-Maritimes), chez Alpa Evénements. Dans cette entreprise d'événementiel, 16 salariés sur 20 sont priés de ne plus venir travailler. L'épidémie de Covid-19 impacte lourdement son activité, avec déjà 15% de chiffre d'affaires perdus.

Annulations et reports d'événements

"Nous intervenons sur les plus grands événements de Cannes (Alpes-Maritimes), de Monaco..., liste Robert Mallard, le gérant. Et aujourd'hui tout est à l'arrêt : les événements sont soit annulés, soit reportés." Dès lundi, Jennifer Bonanno, salariée, sera elle aussi au chômage technique : elle ne viendra travailler qu'un jour par semaine."C'est stressant pour tout le monde", commente-t-elle. Une situation loin d'être isolée : 400 entreprises ont fait une demande de chômage partiel ces derniers jours. 6 000 salariés sont concernés, et les secteurs les plus touchés sont le tourisme et la restauration.