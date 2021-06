COVID-19 : vacances, quel protocole pour quelle destination en Europe ?

Où est-il possible de partir en vacances cet été en Europe ? Le point sur les possibilités et protocoles à suivre pays par pays.

Alors que les vacances d’été se profilent, quelles sont les règles sanitaires à respecter pour voyager en Europe ? Pour certains pays, il n’y a pas de restrictions comme au Monténégro ou la Roumanie. Dans la majorité des pays - de l’Espagne à la Suède et de l’Allemagne à la Grèce - les voyageurs devront soit être vaccinés, soit être munis d’un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 ou 72 heures.

Certains pays n’accueillent pas de touristes

Il y a des pays où ça sera plus compliqué, notamment au nord de l’Europe (Islande, Irlande, Danemark, Finlande) où le vaccin ou la quarantaine sont obligatoires. Enfin, il reste quelques pays où le tourisme sera impossible cet été. C’est le cas de la Norvège et de la Hongrie (à l’exception des détenteurs de billets pour un match de l’Euro de football à Budapest). Et puis, il y a le cas spécifique du Royaume-Uni où ce sont les autorités françaises qui empêchent les touristes de traverser la Manche en raison de la recrudescence des cas de COVID-19 sur place.