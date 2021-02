Covid-19 : une situation "très préoccupante dans une dizaine de départements", selon Gabriel Attal

La situation dans la lutte contre le Covid-19 "se dégrade", prévient le porte-parole du gouvernement. Elle est même "très préoccupante dans une dizaine de départements", a déclaré Gabriel Attal à l'issue du Conseil des ministres, mercredi 24 février. Cette dégradation "impose des mesures rapides et fortes", a-t-il précisé, en indiquant que le Premier ministre Jean Castex tiendrait une conférence de presse jeudi.

>> Suivez l'évolution de la situation sanitaire dans notre direct

"Tous nos efforts doivent se poursuivre" pour "éviter d'avoir à décider d'un nouveau confinement national", a averti Gabriel Attal. Dans la dizaine de territoires où la situation s'est nettement dégradée, "des mesures rapides et fortes" s'imposent "face aux risques imminents devant nous", a-t-il souligné. "Nous l'avions montré la semaine dernière en Moselle, nous l'avons montré ce week-end dans les Alpes-Maritimes : dès que la situation l'impose, nous n'hésitons pas à prendre des mesures et des décisions rapides et fortes". Ce mercredi, le ministre de la Santé Olivier Véran a par ailleurs annoncé un confinement le week-end dans l'agglomération de Dunkerque.

La liste de la dizaine de départements qui inquiètent n'a toutefois pas été précisée. Elle devrait être dévoilée jeudi. Olivier Véran a toutefois évoqué les régions Ile-de-France, Hauts-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Grand Est.