DIRECT. Covid-19 : des restrictions supplémentaires envisagées à Dunkerque, Olivier Véran attendu sur place

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: On commence avec un premier point sur l'actualité :



• Deux adolescents ont été tués cette semaine lors de deux rixes distinctes entre bandes rivales, à Saint-Chéron et Boussy-Saint-Antoine. Le ministre de l'Intérieur a annoncé qu'une centaine de policiers et gendarmes seraient déployés en renfort dans le département.



• Le ministre de la Santé, Olivier Véran, est attendu à Dunkerque aujourd'hui, une ville où le gouvernement veut mettre en place "des mesures supplémentaires de freinage" face à l'épidémie.







Gérard Depardieu a été mis en examen en décembre pour "viols" et "agressions sexuelles" sur une jeune comédienne, a appris franceinfo de source judiciaire. Aucune mesure de sûreté n'a été prise à l'égard de l'acteur de 72 ans.



• Le golfeur américain a été hospitalisé après un accident de voiture près Los Angeles, en Californie. Il a dû être désincarcéré de son véhicule et a été opéré pour de "multiples blessures aux jambes".