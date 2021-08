Covid-19 : une rentrée surveillée pour tenir le cap

La quatrième vague du Covid-19 n'est pas encore derrière nous, mais elle tend à diminuer. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, insiste : c'est grâce à la vaccination. "Si nous n'avions pas pu compter sur un vaccin, si nous n'avions pas pu mener une campagne de vaccination de toute la population vaccinale, la quatrième vague aurait pu être la pire que nous ayons connu", a-t-il déclaré, jeudi 26 août.

Bientôt les troisièmes doses pour les plus âgés et fragiles

Dans les Ehpad, on se prépare déjà pour la troisième dose. La campagne doit débuter le 13 septembre. "Les parcours d'approvisionnement en vaccins sont déjà mis en place, on aura la possibilité de les commander dès la semaine prochaine", assure Claire Maurel, directrice de l'Ehpad Korian Monceau (Paris). 85% des résidents ont déjà été vaccinés par le personnel, et le concept de troisième dose est bien accueilli. Les plus de 65 ans et présentant des comorbidités auront droit à un rappel à partir du 1er septembre.