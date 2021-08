DIRECT. Vaccination contre le Covid-19 : la dose de rappel administrée dans les Ehpad à partir du 12 septembre, annonce Jean Castex

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Le Premier ministre Jean Castex a également assuré que le gouvernement ne reculera pas sur l'obligation vaccinale des soignants. "A partir du 15 septembre, les sanctions prévues par le législateur seront mises en œuvre" envers les soignants non-vaccinés, a-t-il affirmé sur RTL.

: Les résidents des Ehpad pourront recevoir une troisième dose de vaccin contre le Covid-19 à partir du 12 septembre, a annoncé le Premier ministre Jean Castex.

: "A partir du 12-13 septembre, redémarrage de la campagne systématique, après recueil du consentement, pour les troisièmes doses dans les Ehpad."

: Jean Castex s'est également félicité des chiffres de la vaccination cet été puisque 12 millions de Français ont été vaccinés durant cette période. Le Premier ministre a assuré que tout allait être fait pour atteindre l'objectif des 50 millions de vaccinés avant la fin août.

: Le Premier ministre a assuré que l'instauration du "pass sanitaire, qui est un bon outil parmi d'autres, dans l'entreprise n'est pas d'actualité". "La finalité, c'est la vaccination", a insisté Jean Castex sur RTL.

: Jean Castex assure sur RTL qu'une vaccination pour les moins de 12 ans n'est toujours pas recommandée par la communauté scientifique. "On va continuer à les surveiller" et "le port du masque sera maintenu dans les classes et dans les cours de récréation", a-t-il ajouté.

: Jean Castex, invité de RTL, ne croit pas avoir pris un "risque" pour les enfants en préparant une rentrée scolaire normale. Selon lui, "la société française de pédiatrie nous dit qu'il n'y a pas de raison de fermer les écoles malgré le variant Delta".

: Pour justifier l’absence d’obligation vaccinale pour les policiers et les professeurs, Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, et Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education, mettent en avant les pourcentages de vaccination de leurs fonctionnaires, respectivement plus de 70 et 80%. Cependant, il a été impossible à franceinfo de déterminer les sources exactes à partir desquelles sont tirés ces chiffres.

: Les principaux vaccins contre le Covid-19 souffrent d'une baisse de leur niveau de protection au fil des mois, d'après une série d'études scientifiques parues récemment. Voici quatre questions qui se posent sur cette baisse d'efficacité des vaccins.

: Le confinement est prolongé jusqu'au 19 septembre en Guadeloupe pour tenter de freiner la propagation du Covid-19 dans l'île, a annoncé le préfet de région Alexandre Rochatte lors d'une conférence de presse. L'épidémie connaît une "légère diminution" mais reste toujours "préoccupante", a assuré Valérie Denux, directrice générale de l'Agence régionale de santé de Guadeloupe, lors de ce point-presse.

: Le Japon a annoncé suspendre l'utilisation de 1,63 million de doses du vaccin de la biotech américaine Moderna contre le Covid-19. La raison ? Le groupe pharmaceutique nippon Takeda, qui importe et distribue au Japon le vaccin, a déclaré dans un communiqué avoir reçu "des signalements de plusieurs centres de vaccination, selon lesquels des corps étrangers ont été découverts dans des tubes de vaccin scellés venant de lots spécifiques".

Les Etats-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni ont appelé leurs ressortissants à s'éloigner au plus vite de l'aéroport de Kaboul en raison de menaces "terroristes".





Les talibans se sont engagés à laisser partir les Américains et les Afghans "à risque" après le 31 août, après le départ des forces américaines, a affirmé le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken aujourd'hui.



• Le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer présente la rentrée de l'année 2021-2022, une nouvelle fois chamboulée par le Covid-19, en espérant concilier deux objectifs : fermer le moins de classes possible et préserver la scolarité des élèves.



• Face à la situation sanitaire "grave", la rentrée scolaire est repoussée au 13 septembre en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les zones classées rouges en Guyane.





Le match avait pourtant bien commencé. Mais Monaco a été éliminé ce soir par les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk (2-2) en barrages retour de Ligue des champions après leur défaite 1-0 à l'aller.