Covid-19 : une pénurie est-elle à prévoir du côté des tests ?

Plusieurs dizaines de personnes qui attendent devant un laboratoire ou devant une pharmacie pour se faire tester, une image qui devient récurrente, alors que les contaminations au Covid-19 remontent fortement. Pour faire un PCR ou un antigénique, certains sont même prêts à attendre plusieurs heures. Partout, les tests sont pris d'assaut. Un laboratoire d'analyse en pratique plus de 700 par jour, un rythme encore jamais vu. "Là où avant, on rendait un résultat de PCR en six heures, on va être autour de dix ou douze heures. On est limité par le nombre de bras et de salles", détaille le Dr Caroline Gutsmuth.

Environ 30 millions de tests effectués en décembre

Les autotests, eux aussi, sont très plébiscités, et des ruptures de stock font jour. Les fournisseurs sont pourtant au maximum de leurs capacités. Pour répondre à la demande, dix fois plus de tests seront livrés en janvier qu'en novembre. Au total, environ 30 millions de tests ont été effectués en décembre.