Covid-19 : environ "un million de tests sont réalisés tous les jours en pharmacie" selon un syndicat

"À peu près un million de tests [de dépistage du Covid-19] sont réalisés tous les jours en pharmacie, ce sont des records", a estimé sur franceinfo lundi 3 janvier Gilles Bonnefond, pharmacien d'officine à Montélimar (Drôme) et président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO), alors que de plus en plus de personnes vont se faire tester en pharmacie pour savoir si elles ont ont contracté le Covid-19. "Tenir ce rythme est extrêmement difficile", a-t-il expliqué

franceinfo : Comment expliquez-vous une telle affluence dans les pharmacies pour se faire dépister ?

Gilles Bonnefond : Avant Noël, on dépistait beaucoup puisque tout le monde voulait se protéger avant les vacances. On espère que cela va redescendre dans quelques jours parce que tenir ce rythme est extrêmement difficile. À peu près un million de tests sont réalisés tous les jours en pharmacie, ce sont des records. On n'a jamais atteint de niveaux aussi élevés. Cela occupe beaucoup de personnels et il y a aussi le travail quotidien auquel cela vient se rajouter. De plus, on vaccine. On fait à peu près 60% de la vaccination qui se pratique en ville. On nous a demandé d'ouvrir le dimanche pour pouvoir vacciner et la bonne nouvelle c'est que l'on va pouvoir se faire aider par le personnel volontaire.

Combien de pharmacies vont ouvrir le dimanche ?

On espère qu'il y aura au moins 4 000 pharmacies sur les 21 000 qui pourront ouvrir plusieurs dimanches courant janvier. Cela ne pourra être efficace que si des infirmiers et des médecins viennent renforcer ces pharmacies parce qu'elles ne peuvent pas uniquement compter sur le personnel de l'officine.

Avez-vous suffisamment de tests antigéniques ?

Pour le moment, il n'y a pas de rupture de tests antigéniques, les laboratoires ont privilégié la fabrication de tests antigéniques au détriment des autotests. On tient donc bon. On commence à avoir un petit peu plus d'autotests. Les laboratoires français qui en fabriquent ont rouvert lundi donc ils vont pouvoir réapprovisionner. Il y a une vigilance des pouvoirs publics pour équilibrer les deux circuits d'approvisionnement que sont les pharmacies et la grande distribution.