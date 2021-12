Covid-19 : une majorité de patients non-vaccinés dans les services de réanimation

Retourner le patient pour favoriser son oxygénation, un geste précis et maîtrisé que les aides-soignants de l'hôpital de Colmar (Haut-Rhin) répètent inlassablement depuis le début de la pandémie. Pour la cheffe du pôle anesthésie-réanimation des hôpitaux civils de la ville, le plus inquiétant reste la présence de personnes de plus en plus jeunes dans son service : "Nous avons un patient de 37 ans sans comorbidité mais qui n'était pas vacciné."

Les soignants s'inquiètent face à la cinquième vague

Des situations que les soignants de cette unité de réanimation ont du mal à comprendre et même à accepter. "Nous sommes en colère. Ce sont des patients qui prennent la place d'autres patients. J'espère que l'on pourra maîtriser mais franchement on ne sait pas à quoi s'attendre", témoigne Morgane Braesch, infirmière en réanimation. Dans les couloirs, la peur de se faire submerger se fait ressentir.