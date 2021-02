Covid-19 : les habitants de New Delhi ont-ils développé une immunité collective ?

À New Dehli, en Inde, les habitants semblent avoir développé une immunité collective au Covid-19. Dans les rues de la ville, le tumulte de la foule a fait son retour : les contaminations ont diminué de 80% en cinq mois. Dans cet hôpital de la capitale, les lits Covid se vident de jour en jour. Au plus fort de l’épidémie, 550 malades ont été accueillis en même temps, et ils ne sont plus que 16. Une salle de soins intensifs est désormais vide.

La majorité des habitants déjà exposés au virus

Ce constat est surprenant alors que le pays, surpeuplé, a du mal à appliquer les gestes barrières. Une chercheuse a mené une vaste enquête sérologique dans la capitale pour tenter de comprendre ce phénomène. "Ce qu’on a observé, c’est que 56% des personnes présentaient des anticorps dans leur sang, ça veut dire que plus de 50% de la population a déjà été exposée au virus, dans une certaine mesure nous sommes immunisés au virus", explique le docteur Pragya Sharma.



Le JT

Les autres sujets du JT