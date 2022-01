Covid-19 : une amélioration est-elle en vue ?

La cinquième vague de Covid-19 est-elle en train de refluer ? Dans plusieurs régions de France, les indicateurs invitent à un optimisme prudent. Les admissions en soins critiques et les passages aux urgences sont en baisse, ces derniers jours. "On a vraiment une activité qui est plus élevée que la normale, mais qui est dans une tendance baissière", rapporte Frédéric Adnet, chef du service des urgences à l'hôpital Avicenne (AP-HP) de Seine-Saint-Denis. "On voyait en cellule de crise que la plupart des hôpitaux avaient un peu moins de difficultés que les jours précédents", a déclaré Martin Hirsch, directeur de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, dans un mail adressé à ses personnels.



Le Conseil scientifique appelle à la prudence

Le taux d’incidence, stable au niveau national, diffère selon les régions. En recul en Île-de-France, en Corse et à Mayotte, il s'envole dans les Antilles. "La Martinique, en particulier, n'est pas sortie de la précédente vague, avec une population par ailleurs peu vaccinée", souligne le Dr. François Braun, président chez Samu-Urgences de France. L'amélioration générale est-elle durable ? Le Conseil scientifique appelle à la prudence, précisant que les engorgements d'hôpitaux pouvaient être possibles jusqu'au mois de mars. La France reste aujourd’hui l’un des pays comptant le plus de nouveaux cas quotidiens.